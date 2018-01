Keine Verspätungen mehr? So will die Bahn das Problem lösen

Auch ohne neue Gleise, will die Deutsch Bahn in den kommenden Jahren mehr Züge fahren lassen. Ein neues digitales Zugsicherungssystem soll dabei helfen.



Das Unternehmen will nach und nach die Streckentechnik revolutionieren. Dafür soll flächendeckend das europäische Zugsicherungssystem ETCS eingeführt werden. Dies wird bereits auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Berlin und München getestet. In Zukunft werde die neue automatische Erfassung und Steuerung von Zügen den gesamten Verkehr stabiler und pünktlicher machen, ist sich Bahnchef Richard Lutz in Berlin sicher.



Investitionen im Milliardenbereich

Doch die Deutsche Bahn hat große Ziele: Bis zum Jahr 2033 soll das gesamte Streckennetz von rund 33 000 Kilometern digitalisiert werden. Insbesondere die Hochgeschwindigkeitsstrecken sollen überwacht werden. Dabei ist das Ziel bis zu 20 Prozent mehr Auslastung auf den Schienen zu schaffen.



Über Nacht wird das Zugsicherungssystem und die Einführung allerdings nicht geschaffen. Die Bahn geht von einem Zeitraum bis zu 15 Jahren aus, in denen nach und nach umgerüstet werden soll. Es soll aber kein Projekt alleine von der Deutschen Bahn werden, sondern mit anderen Wettbewerbern zusammen. Die Digitalisierung werde Milliarden kosten, erklärt Lutz.