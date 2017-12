1 / 1

ARCHIV - Philipp Lahm am 29.05.2017 in der Allianz Arena neben seinem frisch enthüllten Stern in der Hall of Fame. Am 16.12.2017 findet im Münchner Residenztheater die Uraufführung des Theaterstücks "Philipp Lahm" statt. Foto: Sven Hoppe/dpa