Keime und Schadstoffe: So schlecht schneiden Hähnchen-Nuggets im Test ab

Egal ob aus dem Fast-Food-Restaurant oder dem heimischen Tiefkühler: Über Hähnchen-Nuggets haben die Tester der Zeitschrift "Öko-Test" (Ausgabe 11/2017) nichts Gutes zu berichten.



In den meisten getesteten Produkten fanden sie Schadstoffe, Keime oder Mineralölrückstände. Bei vielen stimmt das Verhältnis Fleisch zu Panade nicht - in einem Produkt steckte sogar mehr Panade als Hühnchen. Großen Abzug gab es im Test auch für die durchweg intransparenten Bedingungen, unter denen die Tiere aufgezogen werden.



Wer nicht auf die panierten Hühnchenteile verzichte möchte, sollte den Testern zufolge zumindest Bioware kaufen. Auch die schnitt zwar maximal "befriedigend" ab, aber insgesamt immer noch besser als konventionelle Produkte. Bereitet man die Nuggets am heimischen Herd zu, sollte man sie gut durchgaren, um eventuell noch vorhandene Keime abzutöten.