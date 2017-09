Kater rettet jungem Mann das Leben

von DPA

Der 26-Jährige sackte beim Duschen im Badezimmer seiner Schwester zusammen, weil giftiges Kohlenmonoxid aus der Nachbarwohnung hinein strömte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch Kater Benni sei in dem Zimmer gewesen. Als das Tier plötzlich anfing laut zu schreien, sei die Schwester stutzig geworden und hätte an die verschlossene Badezimmertür geklopft. Weil ihr Bruder am Freitag vergangener Woche nicht reagierte, habe sie Hilfe gerufen. Die Feuerwehr habe die Tür aufgebrochen.



Der 26-Jährige lag den Angaben zufolge in der Badewanne und musste reanimiert werden. Er kam mit einem deutlich erhöhten CO-Wert, der laut Polizei "zweifelsfrei tödlich gewesen wäre", in ein Krankenhaus. Ermittlungen ergaben, dass in der Nachbarwohnung ein Dunstabzug falsch angeschlossen worden war. Dadurch habe das giftige Gas in großer Konzentration in das Badezimmer strömen können. Nun wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.