Ein Kriminalpolizist in einem weißen Overall geht vor einem Einfamilienhaus zu einem Einsatzfahrzeug. Eine junge Frau ist umgebracht worden. Nach dem Hinweis eines Mannes auf eine tote Frau in einem Wohnhaus entdeckten Beamte den Leichnam in der Nacht zum 22.03.2018. Foto: TNN/dpa