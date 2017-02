Mehr als nur ein ferngesteuertes Auto

von JOHANNES MICHEL

In Sachen Technik muss ich, schon alleine aus beruflichen Gründen, immer auf dem aktuellen Stand sein. Daher informiere ich mich in vielen Medien, Foren und bei Herstellern direkt. Bei einer solchen Recherche stieß ich auf einen Lernroboter. Sein Name: Dash. Die Funktionsbeschreibung las sich sehr gut – den könnte ich doch mal in meiner Kolumne vorstellen, dachte ich. Freundlicherweise bekam ich vom Hersteller ein Testexemplar zugesandt. Und schon nach kurzer Zeit war klar: Ich habe mich „verliebt“. Denn Dash richtet sich zwar primär an Kinder, für manche Dinge ist man aber dann doch nie wirklich zu alt.



Dass da nichts Kleines kommt, war schon klar, als der Karton ankam. Und so wirkt Dash auch beim ersten Auspacken etwas klobig, der Roboter besteht aus vier Kugeln – drei als Räder, eine als Kopf. Wie soll das funktionieren? Direkt nach dem Einschalten fängt Dash aber an und legt los, er begrüßt mit einem witzigen Spruch und fährt vor meinen Füßen durch die Gegend. Viel machen lässt sich erst einmal nicht, denn gesteuert wird Dash über ein Smartphone oder Tablet. Für die beiden großen Betriebssysteme Android und iOS gibt es diverse Apps, die sich an verschiedene Zielgruppen und Altersstufen richten. Gleich in mehreren Apps ist eine Funktion eingebaut, die ich gleich zu Beginn ausprobiere: Dash per Touch steuern. Dazu wird in der App ein Steuerkreuz eingeblendet, durch Wischen kann Dash vorwärts und rückwärts fahren, gelenkt werden, der Kopf lässt sich nach oben und unten richten und die vielen verschiedenen Lämpchen, die Dash am ganzen „Körper“ hat, können ein- und ausgeschaltet werden.



Allein dieses Ausprobieren macht ordentlich Spaß. Bisher ist Dash damit aber nicht viel mehr als ein etwas besseres ferngesteuertes Auto, nur eben in Roboterform. Auch wenn er wirklich richtig durch die Gegend fetzt. Ein Roboter zeichnet sich aber durch etwas Anderes aus: Er kann mit vorgegebenen Abläufen gefüttert werden, die er dann auf Kommando abspielen kann. Solche Programmierschritte beherrscht auch Dash. Über die Apps lassen sich Aktionen miteinander kombinieren.



Kein Programmiercode, sondern Aktion – Reaktion

Und das ist gar nicht so ohne. Denn hier geht es nicht einfach um vorwärts fahren, rechts abbiegen und umdrehen. Denn Dash hat diverse Sensoren eingebaut, die für die Programmierung verwendet werden können. Dazu gehören Abstandssensoren vorne (wie ein Auto), mit denen Dash Hindernisse erkennen kann. Das geht so weit, dass Dash damit einem Menschen folgen kann, der sich langsam fortbewegt. Außerdem gibt es ein Mikrofon, das Dash die Fähigkeit verleiht, auf Sprachkommandos oder Klatschen zu reagieren. Dass sich damit tolle Spielmöglichkeiten ergeben, lässt sich leicht ausrechnen.



Beim Programmieren eines Roboters reicht es aber nicht, einfach diverse Aktionen aneinanderzureihen. Und so versteht sich Dash auf „Wenn-Dann“-Befehle. Passiert also etwas Bestimmtes, kann Dash ebenso in einer bestimmten Art und Weise darauf reagieren. Ein Beispiel: Steht Dash auf dem Boden und wird leicht nach hinten geschubst, fängt er an, sich darüber zu beschweren. Aber sobald er nur minimal nach vorne gerollt wird, fängt er an, Gas zu geben, fährt einen Meter weit weg, verhält sich dabei trotzig und freut sich am Ende, seinem „Peiniger“ entkommen zu sein. Und ab dann wartet er wieder darauf, dass etwas passiert, das Spiel kann damit von vorne beginnen.



Im Gegensatz zu typischen Spielen für Kinder lässt sich mit Dash wirklich etwas lernen. Hier geht es nicht um Programmiercode, sondern vielmehr um das Lernen des Zusammenhangs Aktion – Reaktion und der Verbindung verschiedener Schritte zu einer Folge am Ende. Denn im Endeffekt passiert bei der Spülmaschine in der Küche nichts anderes, wenn ein Programm gewählt und der Einschaltknopf gedrückt wird: Ein zuvor von den Programmierern festgelegtes Programm läuft ab. Und genauso ist es auch bei Dash. Nur: Noch nie hat das Erstellen dieser Aktionen so viel Spaß gemacht.



Sie wollen Dash mal in Aktion sehen? Kein Problem ...





Der Technik-Michel meint:

Mit einem Einstiegspreis von etwa 180 Euro ist Dash nicht gerade günstig. Es ist außerdem erforderlich, sich einige Zeit mit dem Roboter zu beschäftigen, denn sonst verliert sich schnell der Spaß. Verwirrend ist zu Beginn, dass es verschiedene Apps zur Steuerung gibt (verfügbar für Android und iOS), die Unterschiede werden beim Ausprobieren aber schnell klar. Für rund 240 Euro gibt es ein vollständiges Set mit vielen Zubehörteilen, besonders spaßig ist das Katapult, mit dem Dash dann Bälle durch die Gegend schießt.