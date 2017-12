Kaufberatung: Honor 5X

hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

hochwertige Materialien mit guter Verarbeitung

gute Ausstattung

Betriebssystem nicht aktuell

durchschnittliche Kamera

Honor? Wer ist denn das – mag sich so mancher fragen … Das Unternehmen gehört zum chinesischen Huawei-Konzern, und Huawei ist mittlerweile einer der größten Smartphone-Bauer der Welt. Hinter Samsung und Apple konnte Huawei zuletzt auf Platz 3 bei den weltweiten Verkäufen vordringen.Das Honor 5X sieht weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick so aus, als würde es in die Mittelklasse gehören. Es steckt in einem edlen Gehäuse aus Aluminium. Ausstattungsmerkmale wie einen Fingerabdrucksensor findet man ansonsten eher in der Oberklasse wieder. Und, ein Bonbon: Honor baut einen Einschub für zwei SIM-Karten ein, beide Slots unterstützen das schnelle LTE-Netz. Zusätzlich nutzbar ist eine Speicherkarte, insgesamt stehen also drei Einschübe zur Verfügung. Das gibt es so bei kaum einem Smartphone. In Sachen Performance muss sich das 5X mit einem Achtkern-Prozessor und zwei GB Arbeitsspeicher auch nicht vor der Konkurrenz verstecken.Kritikpunkte: Die Kamera macht zwar ordentliche Bilder, solange das Licht passt, bei weniger optimalen Lichtverhältnissen verrauschen die Fotos aber sehr schnell. Außerdem wird das 5X noch mit Android 5.1 ausgeliefert, ein Update auf Android 6 stellt Honor in Aussicht. Das war’s dann aber schon mit der Kritik. Der Hammer ist der Preis: Lediglich ca. 220 Euro kostet das 5X aktuell im Handel. Für die Ausstattung würden bei anderen Herstellern mindestens 300 Euro fällig.Viel Smartphone für wenig Geld. So lässt sich das Honor 5X am besten beschreiben. Bei der Preisgestaltung ist das Gerät alternativlos, wer ein geringes Budget hat und dennoch das Optimale herausholen will, kann bedenkenlos zuschlagen.