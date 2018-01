Google will Nutzer intensiver kennen

Google Assistent

Hauptgeschäft von Google war und ist die Suchmaschine, auf PCs, aber genauso auf Smartphones. Mit Google Now gibt es dort bereits einen Suchassistenten, der sich auch auf Sprachkommandos versteht. Ähnlich wie die Konkurrenzprodukte Siri und Cortana soll Googles neuer Assistent aber mit dem Anwender interagieren können und aus dem Kontext lernen. Wer also sein Smartphone fragt: „Was läuft heute Abend“ und in seinen Interessen angegeben hat, gerne ins Kino zu gehen, bekommt Filmtipps – und nicht etwa die Party im nächsten Ort angezeigt.



Google Home

Auf dem eben vorgestellten Assistenten basiert auch Google Home. Ein ähnliches Produkt gibt es seit einem Jahr von Amazon. Die Idee: Irgendwo zu Hause steht ein kleines Gerät, das auf Sprachkommandos reagiert und diverse Befehle ausführen kann – Musik abspielen, die Einkaufsliste pflegen, Kochrezepte suchen, Licht einschalten oder eine Nachricht an die Familie schicken. Noch im Laufe dieses Jahres soll Google Home in verschiedenen Designs erscheinen und wird damit zum großen Konkurrenten für Amazons Sprachsteuerung namens Alexa.



Allo

Messenger gibt es haufenweise, ob WhatsApp, Telegram oder Threema. Nun will auch Google in diesem Segment mitmischen, braucht aber gute Argumente, warum Nutzer sich dafür interessieren sollten. Dafür stattet Google den ersten eigenen Messenger mit dem neuen Sprachassistenten aus. Der soll dann lernen und verstehen, wie der Nutzer interagiert, soll Standardantworten vorschlagen und im Gesprächsverlauf mit Freunden ein Restaurant empfehlen. Google spricht bei der Kommunikation von einer End-to-End-Verschlüsselung, wie es sich seit Kurzem auch bei WhatsApp gibt. Junge Nutzer will Google durch weitere Funktionen wie die Verwendung verschiedener Schriftarten und Textgrößen ansprechen. Als Begleit-App erscheint mit „Duo“ ein Programm für Videokonferenzen mit zwei Teilnehmern. Beide Apps basieren auf der Telefonnummer des Nutzers und funktionieren damit sowohl auf Android- als auch auf iOS-Geräten. Erscheinen sollen sie im Sommer.



Der ganze Rest

Google gab bei seiner Konferenz auch einen Ausblick in Sachen Android 7. Zu den Neuerungen zählen hier eine bessere Darstellung von Grafiken und Effekten, geringerer Energieverbrauch und Speicherbedarf, Downloads von System-Updates im Hintergrund, eine optimierte Darstellung der Meldungen, die dadurch schneller abgearbeitet werden können, und eine Aktualisierung der vorhandenen sowie 72 neue Emojis. Einen Namen für Android 7, das als Android N entwickelt wird, gibt es noch nicht. Das Betriebssystem für Smartwachtes, Android Wear, wird ebenfalls ein großes Update bekommen – Apps sollen dann eigenständig auf der Uhr laufen können, so dass das Smartphone nicht mehr für alle Funktionen benötigt wird.



Der Technik-Michel meint:

„Wir haben sehr spannende Zeiten vor uns“, schreibt Google in seiner Pressemitteilung. Die neuen Produkte sind ohne Frage interessant und werden wohl ihre Verbreitung finden. Dennoch ist klar: Damit der Google Assistent richtig funktioniert, wird er noch deutlich mehr Daten vom Nutzer benötigen als das bisher bei Smartphones der Fall ist. Wer dazu bereit ist, erhält sicherlich einen Mehrwert, wird aber – falls es eine Steigerung von diesem Wort überhaupt gibt – noch gläserner.