Google Play feiert Geburtstag

von JOHANNES MICHEL

Am 22. Oktober 2008 eröffnete Google seinen App-Store für Smartphones mit dem neuen Betriebssystem Android – als Gegenpol zum App-Store von Apple. Damals hieß er Android Market, vor fünf Jahren erfolgte die Umbenennung in Google Play – ein Schritt, den heute noch viele Nutzer als verwirrend empfinden. Denn schließlich gibt es dort nicht nur Spiele zum Download, sondern alle Apps, die für das Android-System programmiert wurden.



Mit der Zeit kamen immer mehr Funktionen hinzu, mittlerweile können über Google Play nicht nur Apps und Spiele, sondern auch Filme, Songs und Bücher heruntergeladen werden. Und das in 190 Ländern. Zugriff auf den Store haben neben Smartphones und Tablets auch die Smartwatches mit Android-Wear-Betriebssystem sowie die Chromebooks, Googles eigene Laptops.



Zum Jubiläum hat Google eine Liste veröffentlicht, die die Top-Downloads aus fünf Jahren zusammenfasst. Leider beziehen sich die Zahlen lediglich auf die Vereinigten Staaten, allerdings ist die App-Nutzung bei uns in Deutschland nicht wesentlich anders als jenseits des Atlantiks. Berücksichtigt wurden nur Apps, die von den Nutzern explizit heruntergeladen wurden, von den Smartphone-Herstellern vorinstallierte Apps zählen somit nicht. Auffällig ist bei den Apps die Dominanz der Sozialen Netzwerke, allein drei Apps in den Top 5 kommen von Facebook. Bei den Songs, Filmen und Büchern zeigt sich aber klar die US-amerikanische Dominanz, hier würde eine Deutschland-Liste sicherlich anders aussehen …



Das sind Googles Top-Downloads



Top 5 Spiele

Candy Crush Saga

Subway Surfers

Temple Run 2

Despicable Me

Clash of Clans



Top 5 Apps

Facebook

Facebook Messenger

Pandora Radio

Instagram

Snapchat



Top 5 Songs

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Lorde - Royals

Taylor Swift - Blank Space

Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk

Pharrell Williams - Happy



Top 5 Musikalben

Adele - 25

Eminem - The Marshall Mathers LP2 (Deluxe)

Taylor Swift - 1989

Drake - If You're Reading This It's Too Late

Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly



Top 5 Filme

The Interview

Frozen - Eiskalter Abgrund

Deadpool

Star Wars: Das Erwachen der Macht

Guardians of the Galaxy



Top 5 Bücher

Fifty Shades of Grey

Die Tribute von Panem, Trilogie

Game of Thrones

Das Schicksal ist ein mieser Verräter

Gone Girl - Das perfekte Opfer



Der Technik-Michel meint:

Google Play, auch wenn der Name echt nicht gerade glücklich gewählt ist, bietet mittlerweile die größte App-Auswahl für Smartphones. Für Android-Nutzer ist er auf den Smartphones vorinstalliert, die Nutzung benötigt ein Google-Konto. Wichtig: Aktivieren Sie in den Einstellungen von Google Play die automatischen App-Updates – am besten über WLAN. Denn veraltete Apps können durchaus zum Sicherheitsrisiko werden.