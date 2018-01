Fortschritte, aber wann kommt die Revolution?

Wir als Nutzer, zum Beispiel von einem Smartphone oder Notebook, freuen uns, wenn der Akku möglichst lange durchhält und wir erst nach vielen Stunden eine Steckdose aufsuchen müssen. Erreicht wird das meistens durch die Kapazität des Akkus, gemessen in Amperestunden (Ah). Aktuell haben Smartphone meist Kapazitäten um die 2.000 bis 3.500 mAh (Milliampere-Stunden), womit der Nutzer gut über einen Arbeitstag kommt. Laptops bringen oft mindestens die doppelte Kapazität oder mehr mit. Wächst die Kapazität, steigt nach aktuellem Stand der Technik auch das Gewicht des Akkus. Und das können die Hersteller in Zeiten flacher und schicker Geräte kaum gebrauchen. Die Folge: Da die Displays immer schärfer und größer werden, steigt der Akkuverbrauch – und die Laufzeit sinkt. Vorbei sind die Zeiten, als ein Akku mit gerade einmal 600 mAh ein Handy über eine Laufzeit von bis zu einer Woche brachte …



Und daher forschen Wissenschaftler weltweit daran, Akkus mit neuen Techniken auszustatten oder die Kapazitäten ohne Gewichtszunahme zu verbessern. Reginald Penner und Mya Le Thai von der University of California in Irvine haben aber nun einen Fortschritt in einem anderen Bereich erzielt, den wir gerne außen vor lassen: Sie haben eine Methode entwickelt, mit der ein gewöhnlicher Akku über 200.000 Mal wieder aufgeladen werden kann, normalerweise ist nach etwa 1.000 Ladezyklen Schluss mit der gewohnten Kapazität.



Wie geht das? Ein normaler Akku verfügt im Inneren über Nano-Drähte, welche die Oberfläche der Elektroden erhöhen. Diese sind sehr empfindlich und zerfallen mit der Zeit. Also haben Penner und Le Thai die Drähte mit einer Mischung aus Mangandioxid und einem Plexiglas-ähnlichen Gel beschichtet – und die Drähte zeigen somit kaum noch Abnutzungserscheinungen, die Kapazität des Akkus bleibt konstant. Revolutionär könnte dies vor allem für Geräte sein, bei denen der Akku nicht oder nur schwer gewechselt werden kann.



Der Technik-Michel meint:

Wie lange es dauern wird, bis diese neue Technik auf den Markt kommt, steht in den Sternen. Die Entwicklung zeigt aber: Es geht nicht immer nur um mehr Ausdauer, sondern die Lebensdauer ist ebenfalls ein Punkt, der wichtig ist. Denn immer mehr Geräte kommen mit fest verbauten Akkus, die sich nicht austauschen lassen. Und warum sollen die schon nach zwei bis drei Jahren „am Ende“ sein, nur, weil der Akku streikt?