inFranken.de bei WhatsApp: Jetzt anmelden für den News-Dienst!

So funktioniert der WhatsApp-Service von inFranken.de



in der Regel fünfmal am Tag in der Zeit zwischen 7 und 22 Uhr



Und so funktioniert die Anmeldung für den WhatsApp-Service





Der WhatsApp-Service von inFranken.de: Das müssen Sie wissen!



kein kostenpflichtiges Abo

jederzeit unkompliziert wieder abbestellen



inFranken.de: WhatsApp-Pioniere seit 2014



1. Dezember 2014



Die Eckdaten zum WhatsApp-Dienst von inFranken.de haben sich seit 2014 nicht geändert



etwa fünf Nachrichten täglich

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen diese Verbreitungsmöglichkeit von Nachrichten weiter auszubauen.



Bitte haben Sie also Verständnis, falls einmal Probleme auftreten - wir werden immer versuchen, den Service schnell, stabil und zuverlässig zu halten.

Sie wollen unsere Nachrichten direkt via WhatsApp und das kostenlos?Die Online-Redaktion von inFranken.de bietet Ihnen mehrmals täglich,, WhatsApp-Nachrichten mit Links zu unserem Portal, die zu aktuellen und wichtigen Nachrichten führen. Gelegentlich verschickt die Redaktion auch Bilder oder Videos.Technisch ist seit November 2015 unser Anbieter WhatsBroadcast verantwortlich. Details zum Service finden Sie hier Klicken Sie im unten stehenden Widget oder unter diesem Link auf Ihren gewünschten Messenger-Dienst (WhatsApp, Facebook Messenger, etc) und folgen Sie den weiteren Anweisungen. Wir haben keinerlei Einblick auf Ihre persönlichen Daten. Die Datenschutzregelung obliegt unserem Anbieter "WhatsBroadcast" und wird durch diesen gewährleistet.Sie gehen mit unserem WhatsApp-Serviceein und können den WhatsApp-Dienst mit der Nachricht "STOP" auch. Da wir mit WhatsApp einen Messenger-Dienst nutzen, der eine Broadcast-Funktion zwar anbietet, den Nachrichten-Versand für Medienhäuser aber momentan nicht professionalisiert unterstützt, kann es jederzeit zu Störungen und Ausfällen kommen.WhatsApp ist und bleibt ein spannender und vergleichsweise neuer Kanal für uns als Redaktion. Unser Service ist jedoch abhängig von WhatsApp und dessen Netzwerk. Störungen an dieser Stelle wirken sich auch unmittelbar auf unseren Nachrichtenversand aus. Wir danken für Ihr Verständnis.Im Jahr 2014 haben wir in einem für die deutsche Medienlandschaft völlig experimentellen und spannenden Ansatz zwei Wochen lang getestet, ob sich Lokalnachrichten auch per WhatsApp bei den Nutzern verbreiten lassen. Damals meldeten sich innerhalb von nur kürzester Zeit über 440 freiwillige Tester, die gemeinsam mit uns das WhatsApp-Experiment wagen wollten. Mit großem Erfolg: Bei einer anschließenden Befragung gaben über 90 Prozent an, dass sie die Nachrichten gerne weiterhin per WhatsApp erhalten möchten.Auch wir waren begeistert vom Kontakt zu unseren Lesern, der per WhatsApp ermöglicht wurde. Zumhaben wir deswegen unseren WhatsApp-Dienst wieder aufgenommen. Mit liebevoller Handarbeit und Herzblut arbeitete die Online-Redaktion von inFranken.de am Konzept und versuchte, gerade in der Anfangszeit, mit Neugierde, Unterstützung und Geduld unserer Leser den Service auszubauen - bis zum Februar 2015.Bedauerlicherweise wurde uns ab diesem Zeitpunkt die Arbeit deutlich erschwert. Verbindungsprobleme seitens WhatsApp und ständige Überlastungen im Kurznachrichtendienst-Netz machten es uns irgendwann unmöglich, täglich mehrfach Nachrichten an alle unsere User zu senden. Bis zuletzt mussten sich alle WhatsApp-Leser mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten begnügen, die einmal täglich verschickt wurde.In enger Zusammenarbeit mit dem deutsch-amerikanischen Mobile-News-Startup "Pylba" aus München konnte inFranken.de wenig später erstmals einen über weite Strecken automatisierten und runderneuerten WhatApp-Dienst anbieten.1. Sieben Tage die Woche verschicken wir im Schnitt, üblicherweise im Zeitraum zwischen 7 und 22 Uhr.2. Ihre Handynummer wird ausschließlich für den WhatsApp-Dienst verwendet.3. Sie können sich jederzeit wieder vom WhatsApp-Dienst abmelden.4. Der WhatsApp-Dienst ist natürlich kostenlos, Sie gehen keinerlei finanzielle Verpflichtung ein.Sollten Sie dennoch Kritik oder Verbesserungsvorschläge für uns haben, können Sie diese natürlich jederzeit anbringen. Wir sind auch bei Facebook Twitter und per Mail weiterhin wie gewohnt erreichbar.