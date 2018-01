In Sortiermaschine eingeklemmt: Arbeitsunfall endet tödlich

Schrecklicher Arbeitsunfall im hessischen Bad Hersfeld: Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 47-jähriger Mitarbeiter eines Industrieunternehmens aus noch ungeklärter Ursache in einer Sortiermaschine eingeklemmt und tödlich verletzt.



Am Samstag (06.01.18) gegen 12.35 Uhr ereignete sich laut Polizei bei einem Unternehmen für Oberflächentechnik im Bad Hersfelder Stadtteil Kathus ein tödlicher Arbeitsunfall, bei dem ein Mitarbeiter in einer Sortiermaschine eingeklemmt wurde. Der 47-Jährige ist dabei gestorben.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherheit beim Regierungspräsidium in Kassel wurde in die Ermittlungen eingeschaltet, wie die Polizei mitteilt.