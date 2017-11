Immer mehr Kinder mit Diabetes: Lässt sich das verhindern?

Früherkennung wichtig





Die Volkskrankheit Diabetes ist bei jungen Menschen weiter auf dem Vormarsch. Das gilt laut Experten vor allem für die Autoimmunkrankheit Typ-1-Diabetes, bei der der Körper nur noch wenig oder gar kein Insulin mehr produziert.Die Rate der Neuerkrankungen steige seit einigen Jahren deutlich an, um jährlich drei bis fünf Prozent, teilte das Institut für Diabetesforschung am Helmholtz-Zentrum München anlässlich des Weltdiabetestages am Dienstag (14. November) mit. Bundesweit seien zwischen 21 000 und 24 000 Kinder und Jugendliche von Typ-1-Diabetes betroffen. Damit sei sie die häufigste Stoffwechselerkrankung im Kindes- und Jugendalter.Die Münchner Forscher bieten deshalb seit kurzem als Teil eines internationalen Netzwerks im Rahmen der Freder1k-Studie eine Früherkennungsuntersuchung für Säuglinge bis zu einem Alter von vier Monaten an. Babys, bei denen ein erhöhtes Risiko festgestellt wird, erhalten regelmäßig Insulinpulver. "Dadurch haben wir erstmals die Möglichkeit, das Immunsystem frühzeitig so zu trainieren, dass die fehlgesteuerte Immunreaktion vermieden werden kann", erklärte Studienleiterin Anette-Gabriele Ziegler, die das Institut für Diabetesforschung leitet.Die Mediziner hoffen, dass sie so langfristig eine Erkrankung verhindern können. Außerdem werden die Familien medizinisch betreut und beraten, wie sie die Gesundheit ihres Kindes günstig beeinflussen können. Früherkennung und Prävention könnten in Zukunft womöglich den gleichen Stellenwert besitzen wie das Konzept der Schutzimpfungen gegen schwere Infektionskrankheiten, sagte Martin Lang, Vorsitzender des bayerischen Berufsverbands für Kinder- und Jugendärzte.Auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) möchte Eltern stärker für die Krankheit sensibilisieren. "Denn eine rasche Diagnose und die rechtzeitige Behandlung beugen auch der späteren Entwicklung schwerwiegender Folgeerkrankungen wie etwa Bluthochdruck und Durchblutungsstörungen vor", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.Bei Typ-1-Diabetes greift das Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse an und zerstört sie. Die Folge: Der Körper produziert nur noch wenig oder gar kein Insulin mehr. Gefährlich ist, dass die Krankheit jahrelang unerkannt bleibt und sich oft schlagartig mit Symptomen äußert, die lebensbedrohlich sein können. Patienten müssen sich dann lebenslang Insulin zuführen.Bei Typ-2-Diabetes ist es anders: Hier ist der Körper gegen Insulin resistent, das Hormon kann deshalb nicht mehr wirken. Ursache ist laut Wissenschaftlern vor allem ein ungünstiger Lebensstil, etwa verkehrte Ernährung, Übergewicht oder mangelnde Bewegung.Die Folgen sind bei beiden Formen der Krankheit gleich: Der Zucker bleibt im Blut. Mögliche Spätfolgen sind Augen- und Nierenschäden sowie Probleme mit Herz und Gefäßen.