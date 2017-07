Immer mehr Ältere im Krankenhaus - Ein gefährlicher Ort?

von DPA

Vor allem wegen besserer Medizin werden die Menschen immer älter. Trotzdem werden die Hochbetagten nicht immer optimal behandelt - ein Überblick:



Wie entwickelt sich die Lebenserwartung in Deutschland?

Sie steigt seit den 1980ern stetig. Mädchen haben bei der Geburt laut Statistischem Bundesamt mehr als 83 Jahre vor sich. Für neugeborene Jungen beträgt die Lebenserwartung mehr als 78 Jahre. Damit haben die Mädchen innerhalb des letzten Jahrzehnts rund eineinhalb Jahre gewonnen - Jungen sogar rund zweieinviertel Jahre.



Warum werden die Menschen immer älter?

Hauptursache ist Experten zufolge der medizinische Fortschritt. Häufige Krankheiten wie Herzinfarkt, Krebs und Schlaganfall führen oft nicht mehr so schnell wie früher zum Tod. Eine gute Bildung geht in der Regel mit höherer Lebenserwartung einher, Arbeitslosigkeit besonders bei Männern mit einer geringeren.



Bringt bessere Medizin Wohlbefinden bis zuletzt?

Bei Weitem nicht immer. Beispiel Krebs: Zwar gibt es immer wieder neue Medikamente. Doch sie bringen oft nur eine Verlängerung des Überlebens zunächst ohne Fortschreiten der Krankheit um wenige Monate. Betroffen sind überwiegend Ältere. So waren etwa von den 463 000 Barmer-Versicherten mit Tumor-Diagnose 2015 rund 367 000 mindestens 60 Jahre alt. Die Krebsmittel werden dabei immer teurer.



Wie viele Hochbetagte kommen ins Krankenhaus?

Bei den 70-Jährigen mit jeweils mehreren Krankheiten gab es seit 2006 einen Anstieg um 80 Prozent auf 2 Millionen. Nach einem neuen Barmer-Krankenhausreport stieg die Zahl bestimmter komplexer stationärer Reha-Behandlungen für Schwerkranke in dieser Zeit sogar um 180 Prozent - auf 222 600.



Was ist von diesen speziellen Reha-Behandlungen zu halten?

Sie können sinnvoll sein. Doch die Autoren des Barmer-Reports haben mehrere Hinweise gefunden, die stark zweifeln lassen, dass sie besser sind als eine herkömmliche Reha. So bringt die Komplex-Reha in der Klinik dem Krankenhaus pro Patient rund 1000 Euro mehr als eine klassische Reha. Auch dass sie oft 14 Tage dauert, macht die Kasse stutzig - genau dann erreicht die Klinik eine höhere Vergütungspauschale. Patienten werden nach so einer speziellen Klinik-Reha auch öfter zum Pflegefall als nach einer klassischen Reha.



Gibt es regionale Unterschiede?

Ja. So bekommen nur 4,3 Prozent der Geriatrie-Patienten in den bayerischen Kliniken eine Komplex-Reha-Behandlung, 4,4 Prozent in Sachen und 4,6 Prozent in Baden-Württemberg - aber 24,3 Prozent in Hamburg, 20,2 Prozent in Berlin und 19,3 Prozent in Schleswig-Holstein.



Welche Verbesserungen fordern Experten bei den Kliniken?

"Ältere Patienten brauchen mehr Zeit, die in der durchökonomisierten Krankenhauslandschaft oft fehlt", sagt die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Ulrike Mascher. Besser geschulte Ärzte, mehr Pflegekräfte und ein guter Kliniksozialdienst seien gefragt. Betroffene sind Barmer zufolge zudem in größeren Häusern mit mindestens fünf Fachabteilungen besser aufgehoben - hier seien die Behandlungen erfolgreicher. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert finanzielle Anreize für eine gute Versorgung älterer Patienten. Vor allem für viele Demenzkranke sei das Krankenhaus heute "ein gefährlicher Ort", kritisiert ihr Vorstand Eugen Brysch.



Wie reagieren die Krankenhäuser?

Ihr Dachverband betont die Notwendigkeit wohnortnaher Versorgung. "Denn der soziale Kontakt und der Besuch durch Familien sind wichtig für die Genesung", sagt der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Baum. "Nichtsdestotrotz ist die schnelle und lückenlose Weiterleitung der Patienten an den Rehabereich von zentraler Bedeutung." Dass die Kliniken die Komplex-Reha vor allem aus finanziellen Gründen ausgeweitet hätten, weist Baum zurück.



Was fordern Experten noch?

SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach spricht sich für mehr und besser bezahlte Hausärzte aus. Denn das Risiko, an Demenz zu erkranken, erhöhe sich, wenn ältere Patienten fern von zu Hause behandelt würden, sagte er der "Rheinischen Post". Auch Barmer-Chef Christoph Straub sagt, ältere Patienten sollten möglichst lang im häuslichen Umfeld bleiben und dort auch ihre Beweglichkeit erhalten können. Dafür seien eine durch den Hausarzt koordinierte Versorgung nötig - und ambulante geriatrische Fachteams.