Illegales Streaming: Kinox.to - Betreiber festgenommen

Kinox.to setzt Links zu Raubkopien auf anderen Servern





Streaming: legal oder illegal?



Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs machte deutlich:

Nach drei Jahren auf der Flucht ist den Behörden ein mutmaßlicher Betreiber des verbotenen Raubkopien-Portals Kinox.to ins Netz gegangen. Der 24-Jährige sei bereits Anfang Juli in der Kosovo-Hauptstadt Pristina festgenommen worden, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mit.Die Auslieferungsvorbereitungen mit den kosovarischen Behörden liefen, sagte Oberstaatsanwalt Oliver Möller. "Wenn er dann überstellt ist nach Deutschland, dann werden die Ermittlungen hier fortgeführt."Der Festgenommene und sein vier Jahre älterer Bruder sind seit Oktober 2014 auf der Flucht. Damals hatten Spezialeinheiten das Haus ihrer Eltern bei Lübeck durchsucht, in dem die beiden lebten.Sie sollen zusammen mit anderen die Kinox.to-Seite betreiben, von der aus auf raubkopierte Medieninhalte wie Kinofilme auf anderen Servern verlinkt wird. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen neben gewerbsmäßiger Urheberrechtsverletzung auch Steuerhinterziehung vor.Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs betrifft seit dem Frühjahr 2017 Jeden, der Sportveranstaltungen oder Filme über Seiten, wie Kinox.to streamt. Denn: Der EuGH räumte damit auf, dass "streamen" zu einer rechtlichen Grauzone gehört und verwies es unter den Aspekt strafrechtlich relevanter Tatbestände.Damit sind "normale Nutzer" Teil des illegalen Netzwerks, da Sie bewusst auf das Angebot der Streaming-Seite zurückgreifen. Und das verstößt nicht nur gegen das EuGH - Urteil, sondern vor allem gegen das Urheberrecht.Aufgekommen war die Debatte rund um das EuGH-Urteil durch den niederländischen Ableger einer sogenannten "Multimedia-Box", die es Nutzern problemlos ermöglichte, Sportveranstaltungen und Filme auf den privaten Fernseher zu übertragen. Dies erledigten vorinstallierte Programme, die übrigens auch legale Streams verbreiten.Der Anbieter bewarb sein Angebot im Internet und lockte damit zahlreiche Kunden an - sowie Behörden.Es besteht keine Deckung für "normale Nutzer". Durch ihre bewusste Entscheidung schaden sie den Anbietern, die für Produkte die Rechte besitzen.