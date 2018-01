"Ich gelte als Monster": Witwe von Helmut Kohl fühlt sich wie Freiwild

Sieben Monate nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl (CDU) hat sich Witwe Maike Kohl-Richter erstmals öffentlich geäußert. "Mein Mann und ich werden als maximal unversöhnlich dargestellt, und ich gelte als Monster, das die armen Kinder von Vater und Großvater fernhält", sagte Kohl-Richter dem Magazin "Stern" (Donnerstag).



Dunkle Schatten - Die beklemmende Geschichte der Familie Kohl



Sie fühle sich wie "Freiwild, das zum Abschuss freigegeben ist". Maike Kohl-Richter wird von verschiedenen Seiten verantwortlich gemacht für Kohls Entfernung von seinen Söhnen Walter und Peter. Einmal wurde Walter mit den beiden Enkeln nicht eingelassen.



Helmut Kohl habe gelitten

Die 53-Jährige wirft den Beiden vor, die Vater-Sohn-Beziehung zum "Geschäftsmodell" gemacht zu haben - darunter habe Helmut Kohl sehr gelitten, so seine Witwe. Sie bestätigte außerdem, dass die Söhne und deren Familien schon zu Kohls Lebzeiten eine Million Euro erhalten hätten, um Erbstreitigkeiten zu vermeiden.



Walter Kohl hatte bereits im August in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" erklärt: "Wir haben 2016 auch auf Initiative meines Bruders hin eine juristische Klärung vom Landgericht Frankenthal erwirkt." Helmut Kohl starb am 16. Juni in Ludwigshafen-Oggersheim.