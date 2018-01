Hund auf 19-Jährige gehetzt - Tatverdächtige ermittelt

Nach der Hunde-Attacke auf eine junge Afrikanerin in Dresden haben die Ermittler die beiden Tatverdächtigen gefunden. Eine 23 Jahre alte Frau und ein 32-jähriger Mann wurden am Montagabend zunächst festgenommen, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch mitteilte.



Was ist passiert?

Die Frau soll am 9. Januar ihren Hund auf eine 19-Jährige gehetzt haben. Die Hundehalterin rief das Tier erst zurück, als ein Autofahrer einschritt. Das Opfer erlitt Bissverletzungen und einen Schock. Die Tat löste Entsetzen aus. Hinter der Tat werden fremdenfeindliche Motive vermutet.



Laut Staatsanwaltschaft hat die Tatverdächtige Angaben zu dem Vorfall gemacht. Details wurden nicht mitgeteilt. "Nach der polizeilichen Vernehmung der beschuldigten Frau ergab sich gegen sie kein dringender Tatverdacht, der Voraussetzung für den Erlass eines Haftbefehles ist", hieß es.



Gegen die Frau werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, gegen den 32-Jährigen wegen Beleidigung. Die 19-Jährige war vor der Attacke zunächst beschimpft worden. Der Hund wurde unterdessen beschlagnahmt und kam ins Tierheim.