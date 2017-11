Hoppla: Jugendliche wollen mit dem Zug nach Frankfurt - und landen ganz woanders

Im Bahnchaos wegen Vandalismusschäden sind drei Jungen in Leipzig statt in Frankfurt am Main gelandet. Diebe hatten am Freitag an der Strecke Leipzig-Erfurt Oberleitungsbauteile abmontiert und so für gravierende Störungen im Zugverkehr gesorgt.Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, hatten der 12-Jährige und die beiden 14 Jahre alten Jungen am vergangenen Freitag ein Konzert in Erfurt besucht und wollten danach nach Hause fahren. Am Bahnhof der thüringischen Landeshauptstadt herrschte allerdings wegen der Verspätungen und Zugausfälle Trubel. So stieg das Trio in den falschen Zug und landete in Leipzig.In der Messestadt nahm sich die Bundespolizei der aufgeregten Jugendlichen an und informierte deren Eltern. Mit einem Ersatzticket ging es dann - unter besonderer Aufsicht des Zugbegleiters - doch noch nach Frankfurt.