Schüsse aus Auto: Polizei stoppt Hochzeitsgesellschaft auf der Autobahn

Schüsse aus Fahrzeugen: Am vergangenen Samstagnachmittag hat die Polizei 26 Autos auf der Bundesstraße 226 im Bereich der Lohmühle bei Lübeck in Schleswig-Holstein angehalten. Wie die örtliche Polizei berichtet, gibt es Zeugenaussagen, die belegen, dass aus den Autos heraus Schüsse abgefeuert wurden. Zusätzlich stellte sich ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen quer auf der Fahrbahn, um den nachfolgenden Verkehr zu stoppen. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr.



Sechs Waffen sichergestellt

Polizisten, die eigentlich auf dem Rückweg von einer Demonstration waren, konnten in Kombination mit weiteren Streifenwägen, die Autos aus dem blockierten Bereich lenken und anschließend alle Fahrzeuge und Beteiligten kontrollieren: Dabei wurden insgesamt sechs Schusswaffen gefunden.



Der 21-Jährige, der sich mit seinem Wagen queer stellte, muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Kontrolle war gegen 18.20 Uhr beendet. Zeugenhinweise werden bei der örtlichen Polizei unter 04524/70770 entgegen genommen.