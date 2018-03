Hildesheim: Fußballverein vergisst Neunjährigen an Autobahnraststätte

Polizei wollte Junge nach Hause bringen



Am Samstagabend war ein Neunjähriger mit seinem Fußballverein von dem Bundesligaspiel Wolfsburg gegen Leverkusen nach Hause unterwegs. Auf dem Rückweg machte die Fußballmannschaft zwischen Hildesheim und Göttingen auf der Autobahnraststätte Harz-West für eine Toilettenpause Halt. Kurzerhand fuhr der Bus weiter und ließ den Jungen alleine zurück.Bei der Abfahrt des Busses achtete offenbar niemand darauf, ob alle an Bord waren. Aus Verzweiflung wandte sich der Junge an das Personal der Raststätte. Die informierten die Autobahnpolizei Hildesheim, die dem Neunjährigen zur Hilfe kam. Auf die Frage wie er denn vergessen werden konnte, wusste er auch keine richtige Antwort.Als er sich in der Raststätte was kaufen wollte, hatte er sein Geld im Bus vergessen und ging deshalb zurück, um es zu holen, erzählte der Junge der Polizei. Nachdem er sich was gekauft hatte, ging er auf Toilette. Zurück vom Klo war der Bus schon abgefahren.Da er keine Handynummern von anderen in der Fußballmannschaft hatte, konnte er niemanden im Bus erreichen. Der Junge wurde in ein Polizeiauto gesetzt und sollte von Polizisten nach Hause gebracht werden.Inzwischen war dem Betreuer der Fußballmannschaft aufgefallen, dass der Neunjährige nicht im Bus saß. Bereits in Kassel angekommen, fuhr der Betreuer mit seinem eigenen Auto zurück und holte den Jungen ab. Erst in der Nacht kam er wieder zu Hause an.