Hessen: Drei junge Menschen sterben bei Frontalcrash mit Abschleppwagen

Auf die Gegenfahrbahn geraten



Drei junge Menschen sind bei einem schweren Unfall in Hessen ums Leben gekommen. Eine 23-Jährige war mit ihrem Kleinwagen frontal gegen einen Abschleppwagen gefahren, sie selbst sowie zwei Mitfahrer starben.Eine weitere Frau, die im Auto gesessen hatte, wurde am Samstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt.Die Fahrerin war auf der Bundesstraße bei Butzbach aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. In einer Kurve kollidierte sie mit dem Fahrzeug des Abschleppdienstes.Die junge Fahrerin, die 20 Jahre alte Beifahrerin und ein 20 Jahre alter Mann konnten nur noch tot geborgen werden. Eine 18-Jährige, die auf dem Rücksitz gesessen hatte, erlitt schwere Verletzungen. Sie war nach Polizeiangaben am Samstagmittag nicht mehr in Lebensgefahr.