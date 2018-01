Herumirrender Schwan verursacht Verkehrschaos

Verfolgungsjagd mit Vogel: Ein verletzter Schwan hat auf der Autobahn 92 in Niederbayern für ein kleines Verkehrschaos gesorgt. Das Tier irrte am Freitag bei Bruckberg (Landkreis Landshut) auf der Fahrbahn umher und verursachte einen Unfall und mehrere kleine Staus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mehrere Autofahrer stießen demnach mit ihren Wagen zusammen, als sie versuchten, dem Tier auszuweichen. Es blieb bei Blechschäden.Zwei Frauen versuchten anschließend vergeblich, das Tier einzufangen - und zogen sich so die Wut anderer Verkehrsteilnehmer zu. Der Schwan flüchtete - begleitet von lauten Hupgeräuschen - etwa einen Kilometer weit, wurde gefasst, entwischte aber wieder. Erst zwei Polizisten hätten ihn schließlich mittels einer Einsatzjacke festhalten können, berichteten die Beamten. Das an Schnabel, Flügel und Füßen verletzte Tier wurde zur Behandlung in eine Vogelstation gebracht.