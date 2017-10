Hermes-Bote hinterlässt unflätige Nachricht auf Kundenzettel - Kundin empört

Einem Paketboten von Hermes ist da wohl der Kragen geplatzt: Auf einer Benachrichtigung hinterließ der unbekannte Bote folgende Botschaft: "Wo soll ich eure scheiß Pakete los werden?"Und auf die Rückseite kritzelte er: "Die Nachbarn nehmen es nicht!" Morgen komme ich. Sonst geht die Sendung zurück."Dieses offensichtlich wütende Schreiben brachte die Adressatin dazu, ein Bild des Zettels auf Twitter hochzuladen. "Nessa" schreibt dazu auf Twitter: "Ist das das Niveau, auf dem wir kommunizieren, ja?" und wandte sich direkt an den Twitter-Accounts des Unternehmens.Zwar äußerte sich Hermes nicht zu ihrer Beschwerde, jedoch entspann sich unter dem Tweet eine lebhafte Diskussion unter den Nutzern. Manche stimmten "Nessa" in ihrer Empörung zu, andere wiesen darauf hin, dass der Paketfahrer nur das schwächste Glied in einer Kette sei.