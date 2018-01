Hebamme beim Hausbesuch von Hund gebissen

Ein Hausbesuch einer Hebamme in Bad Rippoldsau-Schapach endete für die Hebamme schmerzhaft. Denn beim Besuch am Donnerstag biss der junge Hund der Familie der Hebamme in den Unterarm.



Wie die Polizei am Montag berichtet, kam die Hebamme für einen Hausbesuch am Donnerstag bei der Familie vorbei, die einen einjährigen Hund besitzt. Zunächst war der Mischling ganz friedlich und beschnupperte die Hebamme nur. Sie streichelte ihn sogar. Doch plötzlich biss der Hund ohne Vorwarnung in den Unterarm der Hebamme. Die dadurch entstandene Wunde musste im Krankenhaus genäht werden.



