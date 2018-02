Heavy-Metal-Open-Air: Wacken-Besucher beschwert sich über Lärm

Offenbar komplett unwissend ist ein Besucher zum Wacken Open Air nach Norddeutschland gereist. Denn dieser Besucher des Heavy-Metal-Festivals wusste offenbar nicht, was ihn erwartet. Der Mann habe sich in der Nacht zu Donnerstag verzweifelt über zu laute Musik auf einem der Campingplätze beschwert, teilte die Polizei mit.Die Beamten empfahlen ihm Ohrstöpsel, um den Rest des Festivals zu überstehen und Stress mit den Camp-Nachbarn aus dem Weg zu gehen. Bei den Konzerten in Wacken werden Lautstärken bis zu 120 Dezibel erreicht. Anschließend geht die Party auf den Campingplätzen weiter. Bis Samstag haben sich rund 75 000 Heavy-Metal-Fans aus aller Welt in der schleswig-holsteinischen Provinz versammelt.