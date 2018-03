Tödlicher Unfall in Hamburg: Autofahrer erfasst Obdachlosen und schleift ihn mit

Auto erfasst Obdachlosen:



Mann starb schwer verletzt



In den Morgenstunden des Dienstags wurde ein Mann in der Hamburger Innenstadt von einem Auto angefahren und mitgeschleift. Laut örtlicher Polizei war er wohl obdachlos.Der Vorfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr in der Hermannstraße als ein Autofahrer in eine Tiefgarageneinfahrt abbog. Wahrscheinlich hatte der Obdachlose in der Einfahrt geschlafen. Der 47-jährige Autofahrer versuchte den Obdachlosen unter seinem Auto hervor zu holen, indem er einen Wagenheber installierte und das Auto anhob.Er wurde schwer verletzt in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Wenige Minuten später verstarb er im Klinikum.