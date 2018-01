Güterzug entgleist: mindestens 500.00 Euro Sachschaden

In der Nacht zum Donnerstag (18. Januar) kam es zu einem Bahnbetriebsunfall am Augsburger Hauptbahnhof. Drei leere Kesselwagen eines Güterzuges entgleisten, wie die Bundespolizei mitteilt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei ermittelt.Bei der Ausfahrt aus einer Abstellung am Augsburger Hauptbahnhof gegen 23.30 Uhr entgleisten in Höhe der Gögginger Brücke drei leere Kesselwagen eines Güterzuges. Zwei Wagen kippten infolgedessen um und blieben auf der Seite liegen. Fahrweg und Gleise wurden zerstört. Durch ein herausgerissenes Drehgestell eines Wagens wurde die Brücke beschädigt. Statische Beeinträchtigungen werden derzeit ausgeschlossen. Ein Bahnmitarbeiter bezifferte den Schaden auf etwa 500 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Zug bestand insgesamt aus 18 leeren Kesselwagen und war zum Unfallzeitpunkt mit geringer Geschwindigkeit auf der Fahrt nach Ulm.Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr werden die genaue Unfallursache und die Verantwortlichkeiten der Beteiligten geprüft.