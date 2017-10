Große Mehrheit : Deutsche Arbeitnehmer zufrieden mit ihren Jobs

von DPA

Die große Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland ist einer Umfrage zufolge mit ihrer Arbeit zufrieden. Rund 88 Prozent der abhängig Beschäftigten waren im Jahr 2015 zufrieden oder sehr zufrieden, wie eine am Montag veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ergab. Im EU-Schnitt fanden 86 Prozent ihre Arbeitsbedingungen gut oder sehr gut, das waren zwei Prozent mehr als noch im Jahr 2010.



Über die Zahlen hatte zunächst die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Montag) berichtet. Das arbeitgebernahe Kölner Institut wertete für die Studie Daten des "European Working Conditions Survey" der EU-Agentur Eurofond (Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen) aus. Für die Studie wurden in 35 europäischen Ländern 43.850 Erwerbstätige befragt, darunter 1.600 abhängig Beschäftigte in Deutschland.



Zufriedenheit in Griechenland steigt

Am positivsten bewerteten demnach Österreicher mit knapp 93 Prozent zufriedenen oder sehr zufriedenen Arbeitnehmern und Niederländer mit knapp 92 Prozent ihre Arbeit, gefolgt von Esten mit 90,6 Prozent. Am geringsten war die Zufriedenheit in Frankreich mit 79,9 Prozent. Deutliche Zunahmen der Zufriedenheit verzeichneten die Forscher im Vergleich zum Jahr 2010 in Griechenland (plus 15 Prozentpunkte), Estland, Litauen und Ungarn (plus 14), sowie Slowenien (plus elf), Tschechien (plus zehn), Bulgarien und Lettland (plus acht). In Deutschland sei die Zufriedenheit seit 2010 konstant geblieben, hieß es.



Ausschlaggebend für eine positive Einschätzung der Arbeit sind der Studie zufolge vor allem Wertschätzung und Anerkennung, die sich in Geld, Aufstiegsperspektiven und Lob ausdrücken. Ähnlich wichtig sei ein gutes soziales Umfeld am Arbeitsplatz, erklärte das Institut. Dagegen wirken sich Zeitdruck, häufige Unterbrechungen oder sehr lange Arbeitszeiten der Studie zufolge negativ auf die Zufriedenheit aus. Gleichzeitig können solche negativen Faktoren durch andere Vorteile wie größere Handlungsspielräume aufgewogen werden.