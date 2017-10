Grausiger Fund: Pilzsucher finden Leiche im Wald

Bei der Suche nach Pilzen stießen mehrere Pilzsucher am Sonntag bei Mägdesprung im Harz auf eine Leiche. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Pilzsucher gegen 17 Uhr die weibliche Leiche in einem Waldgebiet nahe der Bundesstraße 185.



Aufgrund des Zustandes der Leiche war eine eindeutige Identifizierung bisher nicht möglich. Bisher liegen keine Hinweise auf eine strafbare Handlung vor. Ermittlungen zu möglichen Vermisstenfällen wurden eingeleitet. Die Leiche wurde zur weiterführenden Identifizierung in die Rechtsmedizin gebracht.