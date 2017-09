Grausiger Fund in Niederbayern: Spaziergängerin findet menschlichen Schädel

In einem Wald nahe dem niederbayerischen Rottenburg an der Laaber hat eine Spaziergängerin einen menschlichen Schädel und Knochen gefunden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, lagen die sterblichen Überreste in unmittelbarer Nähe eines Waldwegs.In den noch vorhandenen Kleidungsstücken fanden die Beamten am Sonntag einen Ausweis, ausgestellt auf einen 40-Jährigen. Ob es das Skelett dieses Mannes ist und ob er aufgrund eines Unfalls starb oder es sich um Suizid handelte, müsse nun von Rechtsmedizinern geklärt werden.Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es bisher nicht.