1 / 1

Mit einem Zelt ist in Berlin der Fundort einer Leiche in der Fehmarner Straße gesichert. Eine Passantin hatte am Morgen vor einem Haus ein ihr verdächtiges Textilbündel gefunden. Sie rief die Polizei. Die fand nach dem Öffnen des Bündels die Leiche einer Frau. Foto: Paul Zinken/dpa