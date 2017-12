Gotthardtunnel gesperrt - schwerer Unfall mit zwei Toten

Bei einer Frontalkollision im Schweizer Gotthardtunnel sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto mit deutschem Kennzeichen kam nach Angaben der Polizei am Mittwoch von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw aus der Schweiz. Ob es sich bei den Opfern um Deutsche handelt, war laut Behördenangaben zunächst nicht klar. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Am Tunnel entstand Sachschaden.



Warum das schwarze Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen, das in Richtung Norden unterwegs war, von der Fahrbahn abkam, war zunächst völlig unklar. "Die Ermittlungen laufen", hieß es von der Polizei.



Der Tunnel der Nationalstraße A2 sollte bis zum Nachmittag gesperrt bleiben. Vor beiden Tunnelportalen bildeten sich lange Staus. Die Polizei riet Reisenden, über den San-Bernardino-Tunnel großräumig auszuweichen.



Im Vorjahr starb eine deutsche Familie auf der Autobahn vor dem Gotthard-Südportal. Die Eltern und ihre beiden Töchter wurden zwischen zwei Lastwagen eingequetscht. Der knapp 20 Kilometer lange Straßentunnel ist einer der weltweit längsten Straßentunnel und eine wichtige Verbindung zwischen Nordeuropa und Italien. Parallel verläuft der Gotthard-Eisenbahntunnel.