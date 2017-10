Göteborg: Mann fängt in Dom Feuer und verbrennt

Ein am Dienstag in der Domkirche von Göteborg in Brand geratener Mann ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der schwedischen Zeitung "Göteborgs Posten".Demnach konnte der ältere Mann nicht mehr verhört werden. Man wisse daher noch nicht, ob er sich absichtlich anzündete oder aus Versehen zu nah an die Kerzen in der Kirche geriet. Die Flammen hatten sich auch im Dom ausgebreitet, konnten aber laut Polizei schnell gelöscht werden.Der Mann rannte dem Zeitungsbericht zufolge brennend aus der Kirche. Draußen hätten ihm Passanten geholfen - letztlich vergeblich.