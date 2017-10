Glyphosat: Alternativlos oder zu gefährlich?

Fragen und Antworten zu Glyphosat



Warum wird gerade über Glyphosat besonders heftig gestritten?

Gibt es bereits Verbote?

Glyphosat ist seit 40 Jahren im Einsatz. Wie entstanden die Bedenken?

Wie kommt es zu diesem Widerspruch?

Wie sieht es bei Menschen aus, die ständig mit Glyphosat umgehen?

Warum stützen EU-Behörden ihre Einschätzung auf Studien der Hersteller, die für die Öffentlichkeit nicht einsehbar sind?

Würde ein Auslaufen der Glyphosat-Genehmigung der Umwelt nützen?



Hintergrund: Der Wirkstoff Glyphosat und seine Verwendung



Soll Glyphosat auch in den kommenden zehn Jahren in der Europäischen Union eingesetzt werden dürfen oder nicht? Darum toben derzeit heftige Debatten, oft wenig sachlich, dafür mit viel Polemik und gegenseitigen Anschuldigungen. Ein EU-Ausschuss berät am 25. Oktober erneut über eine weitere Glyphosat-Zulassung - eventuell gibt es dann schon die bis Mitte Dezember fällige Abstimmung. Es geht um einen Milliardenmarkt - und um die Gesundheit von Menschen, Tieren, Ökosystemen."Glyphosat ist ein Symbol", erklärt Horst-Henning Steinmann von der Universität Göttingen. "Es steht als weltweit dominierendes Pflanzenschutzmittel für eine Form der Landwirtschaft, die viele Kritiker hat." Ein weiterer Faktor sei, dass es von Konzernen wie Monsanto in vielen Ländern im Paket mit gentechnisch veränderten Pflanzen angeboten werde. "Damit steht Glyphosat indirekt auch für Gentechnik." Hinzu komme die Angst vor einem Präzedenzfall: "Eine Sorge von Herstellern und Landwirten ist, dass ein Glyphosat-Stopp nur die erste Entscheidung wäre, die viele weitere nach sich ziehen könnte."Ja. El Salvador, Bermuda und Sri Lanka haben den Einsatz von Glyphosat verboten, so Thoralf Küchler, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Glyphosat (AGG), einem Zusammenschluss von sieben Glyphosat-produzierenden Unternehmen. In den Niederlanden gibt es demnach ein Verbot für kommunalen Gebrauch, also die Verwendung auf öffentlichen Straßen und in Gemeinden. Ausgenommen sind Bahngleise und Fluglandebahnen."Glyphosat ist auch deshalb so erfolgreich, weil es lange als unproblematisch galt", erklärt Silvia Pieper vom Umweltbundesamt (UBA). Glyphosat werde vergleichsweise selten im Grundwasser nachgewiesen, weil es an Bodenpartikel binde. Allerdings seien die Abbauzeiten im Boden recht lang: Es dauere mehr als ein Jahr, bis 90 Prozent der Substanz abgebaut seien. In Sedimenten könne sich die Substanz besonders lange halten.Die direkte Giftigkeit für Tiere wurde in Studien meist als relativ gering eingestuft, da das gehemmte Enzym EPSPS nur bei Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen vorkommt. Einige Studien unter anderem an Ratten und Mäusen allerdings legten nahe, dass Glyphosat in hohen Dosen krebserregend sein könnte.Die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC), eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), stufte das Herbizid auf Basis dieser Ergebnisse im März 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" für den Menschen ein - gerade als in Europa die Verlängerung der Zulassung anstand. Andere Agenturen wie die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sehen hingegen kein von Glyphosat ausgehendes Risiko.Der Widerspruch ist nicht wirklich einer. Die IARC beurteilte die Krebsgefahr, also die generelle Möglichkeit, dass Glyphosat Krebs verursacht. In die Bewertung der anderen Agenturen hingegen floss das Risiko als Faktor ein. Die EFSA bewertet das Krebsrisiko bei den Mengen, die ein Mensch üblicherweise etwa über Lebensmittel aufnimmt, als vernachlässigbar.Berichte über einen vermuteten Zusammenhang zwischen Glyphosat und Krebs- oder sonstigen Erkrankungen gibt es seit Jahren, etwa bei Bauern aus Sri Lanka und Argentinien. Gesicherte Erkenntnisse fehlen bisher. In den betroffenen Ländern werden teilweise Pflanzenschutzwirkstoffe und -mengen eingesetzt, die in Europa nicht zugelassen sind."Es gilt das Prinzip, dass Antragsteller die Studien finanzieren müssen, um die Unbedenklichkeit ihrer Substanz nachzuweisen", erklärt UBA-Expertin Pieper. Für die Öffentlichkeit geheim blieben die Studienberichte wohl aus Wettbewerbsgründen. "Viele der durchgeführten Studien sind recht aufwendig und daher auch teuer, die Daten sind für die Antragsteller ein kostbares Gut", sagt Pieper. "Auch wir würden allerdings eine bessere Zugänglichkeit dieser Daten befürworten."Es existierten Wirkstoffe mit problematischeren Risikoprofilen, die in geringeren Mengen eingesetzt würden, sagt Pieper. Mit einem Glyphosat-Stopp kämen möglicherweise andere Substanzen auf die Zulassungslisten, fürchtet die UBA-Expertin. "Statt des Verbots einer einzelnen Substanz wäre eine generelle Reduzierung des Herbizideinsatzes sinnvoll."Glyphosat könne vielleicht nicht leicht, aber doch durch andere Wirkstoffe ersetzt werden. "Deshalb wäre ein schlichter Ersatz keine Lösung", betont Pieper. "Es geht darum, die Menge aller eingesetzten Herbizide und anderer Pflanzenschutzmittel deutlich zu verringern und ihre Auswirkungen zu kompensieren, indem ökologische Ausgleichsflächen angelegt werden."Auch der Göttinger Agrar-Experte Steinmann sagt: "Glyphosat ist schon ein modernes Herbizid, dessen Umweltwirkung vergleichsweise günstig zu beurteilen ist. Würde es einfach nur durch ältere Wirkstoffe ersetzt, wäre für die Umwelt nichts gewonnen."Glyphosat ist ein sogenanntes Total-Herbizid, es wirkt auf alle grünen Pflanzen. Der Wirkstoff blockiert ein Enzym, das Pflanzen zur Herstellung lebenswichtiger Aminosäuren brauchen, das aber auch in Pilzen und Mikroorganismen vorkommt. Wo Glyphosat ausgebracht wird, wächst kein Gras mehr - auch kein Kraut, Strauch oder Moos. Ackerflächen können so vor oder kurz nach der Aussaat und nochmals nach der Ernte unkrautfrei gemacht werden.Glyphosat wird auf rund 400 Millionen Hektar überwiegend landwirtschaftlich genutzter Flächen eingesetzt, berichtete das Marktforschungsunternehmen Kleffmann Group. Zum Vergleich: Agrarflächen umfassen in Deutschland 16,7 Millionen Hektar.Der vom US-Konzern Monsanto entwickelte Wirkstoff wurde 1974 erstmals zugelassen. Im Jahr 2000 lief das Patent aus, seither werden Glyphosat-haltige Produkte auch von anderen Herstellern angeboten. Verkauft werden jährlich rund 850 000 Tonnen solcher Mittel, in Deutschland sind es etwa 5000 Tonnen.