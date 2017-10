Gesundheit: Deshalb solltest du Bio-Tampons verwenden

Chemie in Tampons

Was unglaublich klingt, ist tatsächlich wahr: Obwohl sie im Leben einer Frau circa 300 Tage in ihrem Körper bleiben, unterliegen Tampons und Binden bezüglich der Grenzwerte für Schadstoffe den gleichen Gesetzen wie Taschentücher. Hersteller nutzen diese Regelung aus und produzieren Tampons unter Verwendung von chemischen Stoffen, welche sowohl Gesundheit als auch Umwelt negativ beeinflussen.Für die Herstellung von Tampons werden Zellwolle, Viskose und/oder Baumwolle verwendet. Die Hülle, welche den Zellstoff zusammenhält, besteht aus synthetischen Stoffen wie Polyester, Polyethylen und/oder Polypropylen.Mit den synthetischen Inhaltsstoffen von Tampons wird auch das sogenannte Toxische Schocksyndrom (TSS) in Verbindung gebracht. Dabei handelt es sich um eine bakterielle Infektion, welche durch Tampons ausgelöst wird und tödlich enden kann.Um Tampons für ein reines, sauberes Aussehen zu bleichen, verwenden die Hersteller zudem Chemikalien. Diese Stoffe können krebserregend sein und zu Pilzinfektionen führen. Und: Studien haben in über 85 Prozent der untersuchten Damenhygieneartikel ebenfalls potenziell krebserregendes Glyphosat gefunden. Dieses wird im Herbizid "Rond up" beim Anbau der Baumwolle verwendet. Durch die empfindlichen Schleimhäute der Vagina gelangen solche Stoffe besonders leicht in den Körper.Bio-Tampons werden frei von synthetischen oder chemischen Stoffen hergestellt und chlorfrei gebleicht. Da auf die Silk-Oberfläche für einfacheres Einführen verzichtet wird, enthalten Bio-Tampons folglich auch nicht die oben genannten giftigen Stoffe in der Hülle.Schonende AlternativenDa Tampons Einmal-Produkte sind, stellen sie ein erhebliches Umweltproblem dar. Ein weiterer, wichtiger Faktor, der für die Verwendung von Bio-Tampons spricht, ist daher ihre bessere biologische Abbaufähigkeit. Ein großer Unterschied, der sich äußerst positiv auf unsere Umwelt auswirkt. Bio-Tampons kannst du übrigens nur in Reformhäusern, Bioläden, Apotheken oder online kaufen.Alternativ kannst Du Dich komplett gegen Tampons und für die wiederverwendbare Menstruationstasse entscheiden. Durch weniger Abfall trägst Du hiermit Deinen Teil zum Umweltschutz bei.