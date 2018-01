Geniale Neuerung bei WhatsApp: Darauf haben wir alle gewartet!

Bei den meisten Nutzern richtig beliebt: Sprachnachrichten bei WhatsApp. Statt lange und vergleichsweise mühsam Nachrichten zu tippen, verschicken immer mehr Menschen ihr Anliegen ganz schnell und einfach per WhatsApp-Sprachnachricht.



Doch wer kennt es nicht? Peinliche Versprecher oder andere Fehler. Schnell gesagt und schnell verschickt. Am Ende ärgern wir uns, dass wir nicht noch einmal nachhören konnten, was wir da eigentlich gesagt haben.



Aber damit ist jetzt Schluss: Im aktuellen Update des Messengers WhatsApp für iOS (Version 2.18.10) gibt es für die beliebten Sprachnachrichten eine kleine aber feine Änderung. Ab sofort kann man, wenn man eine Sprachnachricht verschicken will, die Aufzeichnung abhören, bevor man sie absendet. Das ging bisher nicht - auch wenn ein Fehler beim Einsprechen passiert ist, musste der Nutzer die Nachricht löschen oder neu aufzeichnen.



So geht's

Eine Leiste, in der man die Sprachnachricht noch einmal anhören oder bei Bedarf löschen kann, kann vom Nutzer ab sofort manuell aufgerufen werden. Dabei muss lediglich nach dem Einsprechen der Nachricht auf dem Display nach oben gewischt werden, um die Sprachnachricht mit einem "Schloss-Button" zu sichern. Danach einfach auf den gewünschten Kontakt gehen.

Dann erscheint im Chat die Bearbeitungsliste auf und die Nachricht kann vor dem Senden noch einmal angehört werden.



Alle Nicht-Apple-Nutzer müssen sich aber leider noch ein bisschen gedulden: Das Update ist aktuell nur für iOS-Smartphones verfügbar.