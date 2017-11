Geiselnahme in Pfaffenhofen: SEK umstellt Landratsamt

Im Jugendamt des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm wird eine Angestellte laut Polizei von einem Täter mit einer Waffe bedroht. Die Polizei eilte am Montagmorgen mit einem Großaufgebot ins Landratsamt der oberbayerischen Kreisstadt. Mittlerweile ist auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei eingetroffen.Eine 31 Jahre alte Sachbearbeiterin der zum Landratsamt gehörenden Behörde wird seit Montagmorgen in dem Jugendamt des Landkreises mit einer Waffe bedroht. Der Mann sei mindestens mit einem Messer bewaffnet, sagte ein Polizeisprecher. Es werde versucht, Kontakt mit dem Täter aufzunehmen.Laut dem Bayerischen Rundfunk sollte dem Täter das Sorgerecht für sein Kind entzogen werden.Nähere Einzelheiten waren nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nicht bekannt. Auch mit was für einer Waffe der Täter den Angestellten oder die Angestellte bedrohte, war nicht klar.