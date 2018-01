Geburtstagsparty von Gangster-Rapper "Haftbefehl"endet in Massenschlägerei

Der Gangster-Rapper Aykut Anhan, besser bekannt als "Haftbefehl" feierte am Freitag (15. Dezember 2017) seinen 32. Geburtstag im Hamburger Nacht-Club "Insel". Laut einem Bericht der "Bild" kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Massenschlägerei auf der Veranstaltung. Die Polizei Hamburg rückte mit sieben Streifenwagen an.



Wie die Zeitung berichtet, wurde ein Gast von einer Flasche getroffen, der anschließend ins Hamburger Krankenhaus St.Georg gebracht wurde.