"Game of Thrones": Staffelfinale der TV-Serie kommt 2019

Die 8. Staffel der mystischen TV-Serie "Game of Thrones" wird erst 2019 zu sehen sein: Den Zeitpunkt des Staffelfinales gab der US-Sender HBO bekannt. In der knapp gehaltenen Pressemitteilung des Senders werden David Benioff, Daniel Brett Weiss, David Nutter und Miguel Sapochnik als Regisseure genannt.

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 4. Januar 2018



Die auf den Romanen von US-Autor George R. R. Martin basierende TV-Produktion handelt von einer im Mittelalter zu verortenden Serienwelt, die sich um den Kampf mehrerer Herrscherfamilien dreht. Gekämpft wird um den "Eisernen Thron" des Kontinents Westeros.



Fans hofften auf Fortsetzung 2018

Im Sommer 2017 startete die siebte Staffel "Game of Thrones". Nun kommt die achte Staffel also erst im Jahr 2019. Laut dem US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" begann die aufwendige Produktion im Oktober 2017 und erstreckt sich bis in den August 2018.

Full story: @GameOfThrones officially returns for final season in 2019. Here’s why and what it means: https://t.co/t9rS4qx8aE pic.twitter.com/6rnVu7KW80 — James Hibberd (@JamesHibberd) 4. Januar 2018



Somit legt die Erfolgsstory 2018 eine Pause ein und kehrt mit sechs Episoden im Jahr 2019 zurück auf die Bildschirme.