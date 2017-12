Gaffer beobachtet Feuerwehreinsatz und baut dann selbst einen Unfall

Ein Gaffer hat im Landkreis Augsburg einen Verkehrsunfall mit 15 000 Euro Schaden verursacht, weil er statt auf die Straße zu schauen auf einen Feuerwehreinsatz achtete. Der 24-Jährige fuhr am Mittwoch mit seinem Auto in Stadtbergen an einem Unternehmen vorbei, bei dem gerade mehrere Feuerwehrfahrzeuge standen.Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, achtete der Mann nicht mehr auf den Verkehr und krachte mit seinem Auto in einen geparkten Wagen. Der Fahrer blieb zwar unverletzt, aber beide Fahrzeuge seien Schrott. Und: "Bei dem Feuerwehreinsatz handelte es sich übrigens um einen Fehlalarm", merkte die Polizei süffisant an.