G20-Gipfel: Bis zu zwölf Millionen Euro Schaden nach Krawallen

Beschwerden gibt es nach jedem größeren Polizeieinsatz



Nach den Krawallen während des G20-Gipfels in Hamburg haben die deutschen Versicherer nach eigener Schätzung Schäden in Höhe von bis zu zwölf Millionen Euro zu begleichen.Etwa ein Drittel der Summe entfalle voraussichtlich auf Autos, der Rest auf Schäden an Häusern und Gewerbebetrieben, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Dienstag in Berlin mitteilte. Betroffene wurden aufgerufen, Schäden möglichst schnell zu melden. Über die Schätzung hatte zuvor die "Bild"-Zeitung berichtet.Randalierer hatten bei den drei Tage dauernden Ausschreitungen vor gut eineinhalb Wochen in Hamburg unter anderem Geschäfte geplündert, Autos angezündet und Barrikaden in Brand gesteckt.Unterdessen hat sich Hamburgs Bürgermeister Scholz empört über den "Kampfbegriff" Polizeigewalt gezeigt. Die Gewalt und die Zerstörung sei klar von Vermummten ausgegangen, sagte Scholz am Dienstag Radio Hamburg. "Wer das Wort Polizeigewalt in den Mund nimmt, (...) der diskreditiert die Polizei als Ganzes." Gegen diesen "politischen Kampfbegriff" der linken, autonomen und oft gewalttätigen Szene stelle er sich. "Ich finde, das ist eine Ungeheuerlichkeit, das auf eine Stufe zu schieben und zu setzen", sagte Scholz.Der SPD-Bundesvize verteidigte erneut die Arbeit der Polizei. Nach jedem größerem Polizeieinsatz gebe es natürlich auch Beschwerden, das sei auch dieses Mal so, und dem werde auch nachgegangen, sagte Scholz. Man dürfe aber jetzt nicht die Verhältnisse verschieben. Hier seien 20.000 Polizisten in der Stadt gewesen, hätten für die Sicherheit gesorgt, großartige Arbeit geleistet, teils 50 Stunden gearbeitet und kaum geschlafen. "Dann muss man auch mal sagen: "Die verdienen unseren Dank und Respekt"", sagte der Bürgermeister.Er betonte, im Einzelfall werde bei Beschwerden natürlich ganz genau hingeschaut. Am vergangenen Freitag hatte Scholz dem Sender NDR 90,3 gesagt: "Polizeigewalt hat es nicht gegeben, das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise."