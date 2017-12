Fußgängerin gleich zweimal angefahren: Frau schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Dienstag eine Frau in Thüringen. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 52-jährige Frau am Dienstagnachmittag einen Fußgängerüberweg in Bad Salzungen überqueren.Sie vergewisserte sich noch kurz, dass der herannahende Ford auch wirklich anhalten wird und lief los. Doch ihre Vermutung täuschte, denn der 30-jährige Fahrer übersah sie und erfasste die Fußgängerin trotz eingeleiteter Vollbremsung.Die 52-Jährige stürzte und wurde anschließend von einem 59-jährigen Opel-Fahrer auf der Gegenfahrbahn erneut angefahren. Sie wurde schwer verletzt ins Klinikum eingeliefert.