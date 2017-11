Fritteusenfett in Autowaschanlage entsorgt: Autofahrer hinterlässt in Jena großen Schaden

Wo Autofahrer sonst allenfalls Fettflecken vom Autolack wischen, hat ein 36-Jähriger in Jena eine ganze Ladung Fritteusenfett entsorgt.



Bei der Reinigung seiner Fritteuse in der Waschbox einer Autowaschanlage am Dienstag habe der Mann außerdem mehrere Lampen und Waschlanzen verbogen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Anschließend stahl der Mann noch mehrere Hochdruckdüsen und hinterließ weiteren Abfall in der Box. Insgesamt richtete er mit der Aktion einen Sachschaden von 1800 Euro an.