Das sind die neuen Frisuren für Frauen 2018 - welcher Schnitt passt zu welchem Gesicht?

Ab zum Frisur! 2018 wartet mit neuen Schnitten und Styles auf. Welche das sind, haben wir hier zusammengetragen und auch welche Gesichtsform am besten zu welcher Frisur passt.



Welche Haarstyles sind dieses Jahr im Trend? Und welche Frisur passt zu mir?



Der Frühling steht vor der Tür und es ist Zeit für einen neuen Haarschnitt. Wer etwas neues wagen will, sollte das am besten jetzt tun! In dieser Saison gäbe es mehre Haartrends, verrät der Hamburger Friseurmeister Willi Decker, diese würden ausgesprochen natürlich wirken. Ein Überblick:



Frisuren 2018: Der Bob ist immer noch im Trend

"Keine Frage, der Bob ist und bleibt einer der Favoriten bei den Schnitten", sagt Roberto Laraia, Art Director des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks in Köln. "Aber auch diesen Klassiker gibt es jetzt in vielen unterschiedlichen Variationen." Etwa als sogenannter Long Bob, der durchgestuft ist. Oder der Bob trägt einen langen Pony.

"In diesem Frühjahr ist der Pilzkopf wieder angesagt, der bereits in den 1960er Jahren für Furore sorgte", ergänzt Friseur Udo Walz aus Berlin. Die Beatles waren berühmte Vertreter dieses Looks. 2018 sind allerdings nur die moderneren Variante in.



Der Bob gehört zu den geometrischen Frisuren, bei denen die Schnitttechnik besonders wichtig ist.



Auch beim Pixie-Cut ist das der Fall, der laut Laraia ebenfalls ein Trend im Frühjahr ist. Das ist eine Frisur mit extrem kurzen Haaren, der an die Haarpracht einer Elfe oder eines Kobolds erinnert.

Das sind die Trendfrisuren für Männer 2018



Natürlichkeit: Trend zum Undone-Chic

Insgesamt geht es zum sogenannten Undone-Chic. "Das sind Frisuren, die aussehen, als habe man sich lediglich mit den Händen durchs Haar gestrichen", erläutert Decker. "Diese Looks dürfen jetzt sogar so aussehen, als habe man sich selbst die Haare geschnitten."



Allerdings steckt dahinter ebenfalls eine ausgeklügelte Schnitttechnik. Auch hier spielen Stufen - wie generell bei den aktuellen Trends - eine große Rolle. "Diese Technik bringt Tiefe und Struktur ins Haar, das dadurch besonders lebendig wirkt", erklärt Laraia.

Haarfarben: Erd- und Sandtöne sowie Kupfer

Wer sich färben möchte und dazu noch in Trendfarben, sollte zu Erd- und Sandtönen sowie Kupfer greifen, die laut Laraia "besonders natürlich wirken".



Darüber hinaus sind Metallic-Nuancen und auffällige Hingucker wie leuchtendes Blond oder Blauschwarz angesagt, ergänzt Walz. Aber auch bei den bunten Haaren, ein Hype der vergangenen Jahre gerade für Jüngere, bleibt es: Grün, Blau oder Pink, die "verwischt aufgetragen werden, so dass nur ein zarter, farbiger Schleier entsteht", bleiben angesagt, so Experte Decker.



"American Colours": Strähnchen sind in



Strähnchen sorgen für eine lebendige Wirkung. Walz setzt aktuell gerne auf die Technik "American Colours". "Dabei werden Strähnchen in mindestens drei verschiedenen Farben gesetzt, beispielsweise in Tabak, Mittelbraun und Cognac", erklärt der Berliner Friseur. "Zusammen ergibt das eine ganz natürliche und lebendige Vielfalt an Tönen."



Haare färben: Balayage ist immer noch angesagt

Daneben ist auch die Haarfärbetechnik Balayage nach wie vor angesagt. Hierbei werden Strähnchen nicht wie üblich gezogen, sondern quasi ins Haar gemalt. "Allerdings gibt es mit der sogenannten Foilyage eine Weiterentwicklung", sagt Walz. Wie der Name bereits suggeriert, handelt es sich dabei um eine Mischung aus Balayage und Foliensträhnchen.

Zunächst trägt der Friseur eine Koloration mit einem Pinsel auf. Dann nimmt er einen trichterförmig gefalteten Streifen Alufolie und klappt diese über die Strähne, wo diese heller sein soll als der Rest der Partie



Diese Technik ermöglicht den sogenannten Sunkissed-Look - die Haare sehen so aus, als hätte die Sonne ihre natürliche Wirkung darauf genommen. Sie bleicht Haare nicht gleichmäßig, sondern unterschiedlich stark aus.



Welche Frisur passt zu welchem Gesicht? Welcher Schnitt passt zu mir?



Frauen mit ovalen Gesichtern haben es gut. Zu ihnen passt jede Frisur.



Wer ein trapezförmiges Gesicht hat, also wenn der Kiefer breiter ist als die Stirn, sollte welliges Haar tragen mit Mittelscheitel oder glattes Haar mit einem tiefen Pony.



Zu einer runden Form passt der Longbob sehr gut, der ja auch in unseren Trendfrisuren 2018 dabei ist. Auch ein Stufenschnitt eignet sich bei dieser Gesichtsform.



Mit einem Herzgesicht trägt am besten den Rachel-Bob, glattes Haar mit schrägem Pony oder einen Mittelscheitel mit Locken.



Frauen mit rechteckigem Gesicht stehen Seitenscheitel sehr gut - egal ob mit längeren Haaren und Locken oder mittellang. Auch gut ist ein Stufenschnitt mit Pony.



Dem dreieckigen Kopf steht der fransige Longbob oder ein gerade Pony mit Stufenschnitt. ry/ls/pso/ans/dvd/dpa