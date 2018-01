Fristlose Kündigung wegen einer gestohlenen Tafel Schokolade?

Der Prozess gegen eine Heilerziehungspflegerin, die eine Tafel Schokolade einer Kollegin gegessen hat, endete vor dem Arbeitsgericht in Heidelberg mit einem Vergleich. Dort hatte sich die 64-Jährige, die seit 37 Jahren in einer Internatsschule beschäftigt ist, gegen ihre fristlose Kündigung gewehrt. Beide Parteien hätten sich darauf geeinigt, die Kündigung in eine Abmahnung umzuwandeln und das Arbeitsverhältnis fortzusetzen, sagte eine Sprecherin des zuständigen Arbeitsgerichts dem epd. Der Wert der Tafel Schokolade wurde mit 2,50 Euro angegeben.



Anschuldigungen des wiederholten Diebstahls und der Verstöße gegen die Hausordnung habe die Frau zurückgewiesen. Ihr war außerdem vorgeworfen worden, sie habe private Wäsche in einer Schul-Waschmaschine gewaschen. Dies hätten jedoch nach Aussagen der Klägerin auch andere Angestellte getan. Das Gericht wies darauf hin, dass die Klägerin, anders als zunächst mitgeteilt, nicht Lehrerin sondern Heilerziehungspflegerin ist.



Bei dem Fall handelt es sich um ein sogenanntes Bagatelldelikt. Im Jahr 2009 hatte eine ähnlicher Arbeitsrechtsstreit "Fall Emmely" ein großes Medienecho erzeugt und zu einer gesellschaftlichen Diskussion um Bagatellkündigungen geführt. Damals war einer langjährig beschäftigten Kassiererin einer Supermarktkette fristlos gekündigt worden, weil sie zwei ihr nicht gehörende Flaschenpfandbons im Wert von 1,30 Euro eingelöst hatte. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hatte die Kündigung für unverhältnismäßig und damit für unwirksam erklärt.