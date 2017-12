Sophia Thomalla sorgt im TV für Empörung: Halbnackte Jesus-Pose und harte #metoo-Kritik

Sophia Thomalla sorgt derzeit für Aufregung in der deutschen Medienlandschaft. Zuerst provozierte sie in freizügiger Pose als Jesus am Kreuz und erntete für das Werbefoto scharfe Kritik vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). Dann sorgte sie beim "Maischberger"-Jahresrückblick mit ihrer harschen #metoo-Kritik für Diskussionen.



In der TV-Show trat Thomalla als entschiedene Gegnerin der #metoo-Kampagne auf. "Ich finde, dass die Kampagne eine Beleidigung für die wahren Vergewaltigungsopfer ist", so Thomalla. Sie finde es traurig, dass von Frauen erwartet werde, ihren Schmerz zur Schau zu stellen, um überhaupt Gehör zu finden. Die 28-Jährige vertrat die Auffassung, dass alle Stars, die jetzt unter dem Hashtag "metoo" Missbrauchserfahrungen schildern, dies schon vor Jahren hätten tun sollen. Die Hamburger Entertainerin Olivia Jones hielt dagegen: "Es gibt Frauen, die nicht so stark sind." Unterstützung erhielt Thomalla von ARD-Journalistin Astrid Frohloff. Die Vermengung von Missbrauch, Vergewaltigung und "Anmache" durch #metoo sei gefährlich und verunsichere Männer, meinte Frohloff. Hier würden Dinge vermischt, die thematisch nicht zusammenpassten. Die Debatte werde "absurd" geführt. Spiegel-Journalist Markus Feldenkirchen war anderer Ansicht: Das Gerede von einer Verunsicherung der Männer sei "Weichei-Gelaber".





Sophia Thomalla halbnackt am Kreuz



Im Anschluss kam Sandra Maischberger auf Sophia Thomallas Werbefoto in Jesus-Pose zu sprechen, mit dem die 28-Jährige am Vortag für Empörung gesorgt hatte. Thomalla hatte sich leicht bekleidet für den Glücksspielanbieter Lottohelden als Gekreuzigte ablichten lassen. ZDF-Moderator Peter Hahne sagte dazu bei "Maischberger": "Liebe Frau Thomalla, wie arm sind wir, wenn wir alles über Bord werfen. Es muss uns doch ein bisschen was heilig sein." Thomalla verteidigte sich mit dem Argument, sie sei Atheistin.



Für das Foto war Thomalla bereits vor der Sendung heftig kritisiert worden. "Das ist nicht einmal Kunst. Nur geschmacklos und dumm", sagte der Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), der "Bild"-Zeitung am Mittwoch.



Ein Beitrag geteilt von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) am 12. Dez 2017 um 14:15 Uhr



Der Slogan zum Bild lautet dem Zeitungsbericht zufolge "Weihnachten wird jetzt noch schöner" - ungeachtet dessen, dass das Bild des gekreuzigten Jesus für Christen in erster Linie auf den Karfreitag verweist. Thomalla sagte der "Bild": "Wenn man wie ich in einer Familie aus dem Osten aufgewachsen ist, dann ist die Kirche als Institution oft eben nicht so ein großes Thema wie für andere. Ich respektiere aber jeden, der seine Form des Glaubens lebt."







"Verletzung religiöser Gefühle"

Sie persönlich glaube an sich, "und ich glaube an Karma. An gutes und an schlechtes". "Wenn man prinzipiell so eingestellt ist, dass man gut zu anderen Menschen ist, dann ist das mein Glaube", sagte sie der Zeitung. Auf dem Portal Instagram postete Thomalla, die der CDU angehört, ein Bild vom Werbe-Shooting und schrieb dazu: "Ziemlich breites Kreuz für eine Frau mit so schmalem Körper."



ZdK-Präsident Sternberg nannte es "erbärmlich, dass ein Unternehmen glaubt, nur durch Verletzung religiöser Gefühle werben zu können". "Andere Künstler haben schon viel intelligenter mit diesem Tabubruch gearbeitet", sagte er.