Frau in Kleidercontainer gefangen - Feuerwehr muss anrücken

Frau sitzt in Container fest



Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen: Wie die Polizei mitteilt, hatte eine junge Frau eine Kleiderspende in einen Container geworfen. Kurz darauf stellte sie fest, dass sie in einem der Kleidungstücke ihre Geldkarte vergessen hatte.Um an die verlorene Karte zu gelangen legte sich die Frau in die Einfüllklappe des Containers. Eine zur Hilfe gerufene männliche Person betätigte die Klappe und die Frau fiel in den Container.Nun kam sie zwar an Ihre Bekleidung und die Karte - musste dann aber leider selbst gerettet werden: Da die Einwurfklappen extra gegen eine Entnahme von außen gesichert sind, konnte sich die Frau nicht mehr aus dem Altkleider-Container befreien.Mit hydraulischem Rettungsgerät öffnete die Feuerwehr schließlich den Container und befreite die Frau aus ihrer Zwangslage. Sie konnte mitsamt ihrer Scheckkarte unverletzt nach Hause entlassen werden.Die Feuerwehr weist an dieser Stelle noch einmal auf die an den Container angebrachten Sicherheitshinweise hin: Das Besteigen solcher Container kann -gerade bei Kindern- zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.