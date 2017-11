Frau geht der Sprit aus: Obdachloser reagiert geistesgegenwärtig

Zwanzig Dollar verändern sein Leben



The story is in the link guys. Thanks so much for even taking a quick look! Let's do something special https://t.co/MFugVz1mj2 #philly #love — Kate McClure (@getjohnnyahome) 11. November 2017



Spenden schnellen in die Höhe



Video: Johnnys emotionale Reaktion auf die Kampagne und deren Erfolg

We told Johnny about the @gofundme he wants to say thank you to everyone who donated or shared!! #philly #rak pic.twitter.com/jfkwamTRpp — Kate McClure (@getjohnnyahome) 16. November 2017

Kate McClure fährt nahe Philadelphia auf dem Highway, als sie plötzlich die Nadel der Tankanzeige auf Null fallen sieht: Der Tank ist leer. Mitten auf einer Hauptverkehrsstraße, am späten Abend.Am Straßenrand des Highways sitzt jeden Tag ein Obdachloser. Sein Name ist Johnny und er reagiert prompt auf die missliche Lage der 27-jährigen Kate. Laut einem Tagebucheintrag von Kate auf gofundme.com , kommt er auf sie zu und sagt ihr sie "solle wieder ins Auto gehen und die Tür von innen verriegeln". "Wenige Minuten später kam er mit einem Benzinkanister zurück", erzählt die 27-Jährige.Der Preis für das Benzin? Zwanzig Dollar. Johnnys letzten zwanzig Dollar.Diese Aktion löst in Kate tiefe Dankbarkeit aus und sie macht sich Gedanken über das Schicksal des Obdachlosen. Zunächst schenkt sie ihm warme Kleidung und Geld. Doch dann kommt sie auf eine Idee: "Ich wünschte, ich könnte mehr für diesen selbstlosen Mann tun." Kate startet auf der Plattform "gofundme.com" eine Spendenaktion. Das Ziel: 10.000 US-Dollar. Damit will sie ihm die Möglichkeit verschaffen Miete zahlen zu können, ein zuverlässiges Auto zu unterhalten und seine Lebenshaltungskosten für vier bis sechs Monate zu decken. Die Nachrichtenagentur AP und zahlreiche weitere Medien berichteten über diese Geschichte.In den ersten zwölf Tagen der Kampagne kamen bereits über 100.000 US-Dollar zusammen. Allein das Ergebnis von 1700 US-Dollar am ersten Tag der Aktion begeisterten Johnny, wie im Video deutlich wird: "Das ist großartig" Das habt ihr wirklich für mich gemacht?"