Frau findet in Harthausen Babyleiche in Müllcontainer

In Harthausen in Rheinland-Pfalz ist bei Arbeiten auf einem Aussiedlerhof in einem Müllcontainer die Leiche eines Neugeborenen gefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Eine Angestelte des Ausiedlerhofs hatte Müll trennen wolen, als sie die Babyleiche fand.



Die Polizei ermittelt nun, um die Todesursache des Kindes sowie die Identität der Mutter herauszufinden. Bislang ist auch noch unklar, ob der Ort der Geburt in der Nähe des Fundortes der Leiche war. Informationen über die Todesursache gibt es wohl nicht vor Montag.



Wer Hinweise zur Tat machen kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Ludwigshafen, Tel.: 0621/963-2773 oder der Polizei in Speyer, Tel.: 06232/1370, in Verbindung zu setzen.