Frankfurt am Main: Eltern vergessen ihre Kinder am Bahnhof - Suche der Polizei erfolglos

Zug macht Notfall-Stop in Hanau



Ein Mann und eine Frau haben angeblich ihre drei Kleinkinder am Frankfurter Hauptbahnhof vergessen und mit einem Anruf einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Die Zwei seien am Dienstag nach eigener Aussage in einen ICE Richtung Berlin gestiegen und hätten sich von Bord des Zuges aus bei der Bahn gemeldet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz.Sie hätten sich als die Eltern ausgegeben und gesagt, zwei Dreijährige sowie einen sechs Monate alten Säugling samt Kinderwagen auf dem Bahnsteig in Frankfurt vergessen zu haben.Nach Angaben der Bundespolizei wurde anschließend eine Fahndung eingeleitet, Bundespolizisten und Bahn-Mitarbeiter hätten nach den Kindern gesucht. Der Zug habe außerplanmäßig in Hanau angehalten, damit die Eltern aussteigen können.Bislang seien aber weder die Kinder gefunden worden, noch hätten sich die Eltern wieder bei der Polizei gemeldet. Die Fahndung wurde nach einiger Zeit eingestellt, die Hintergründe des Falls waren zunächst noch unklar.